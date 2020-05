Bienvenue dans votre Cabinet d’Ostéopathie sur Aix-en-Provence

Comment choisir un ostéopathe sur Aix en Provence ?

C’est un choix bien difficile… Les écoles d’ostéopathie en France ne sont pas toutes identiques.J’ai été formée par EUROSTEO à Aix en Provence en 6 ans, c’est une école pour les professionnels de santé, l’enseignement y est de qualité. L’école est reconnue par l’état.J’ai étudié l’ostéopathie musculo squelettique, viscérale et crânienne et j’ai appris à les mettre en lien et à avoir une vision globale du corps humain.

L’ostéopathie, c’est quoi ?

C’est une technique uniquement manuelle. L’ostéopathe a développé sa palpation de façon à évaluer la mobilité et la qualité des tissus. Si l’équilibre est rompu, des douleurs et des troubles fonctionnels peuvent apparaître, l’ostéopathe va alors aider le corps du patient à retrouver cet équilibre. Je travaille avec des techniques douces et variées, adaptées au patient.

Comment ça fonctionne ?

L’ostéopathe va travailler sur divers éléments du corps humain :

– Toutes les structures du corps doivent pouvoir être en mouvement : os, muscles, tendons, ligaments et articulations.

Mais aussi organe viscéral, crâne, fascia…

– Les fascias permettent le lien entre tous les éléments et il doivent être suffisamment libres pour que le patient puisse se mouvoir librement.- Les liquides doivent pouvoir circuler dans tous le corps (flux sanguin, lymphatique…).

– Les échanges métaboliques doivent être optimisés entre tous les systèmes.

– L’ostéopathe doit tenir compte de la globalité du corps humain.Ce travail va permettre au patient de retrouver son équilibre et de récupérer ses capacités d’adaptation.

Comment se déroule une consultation en ostéopathie à mon cabinet aixois?

La consultation ostéo se déroule en 4 phases :

L’interrogatoire ou l’anamnèse : je vous pose des questions sur différents items de manière à avoir une vision globale de votre fonctionnement.

Les tests : le toucher est un art chez l’ostéopathe et je vais investiguer vos différentes articulations en lien avec votre système viscéral et crânien de manière à rechercher des zones qui sont moins mobiles et les mettre en lien avec votre motif de consultation (des douleurs ou des gênes lors de certains mouvements).

Le traitement ostéo : il va s’adapter à votre motif de consultation et aux tests que j’aurai effectué de manière à redonner de la mobilité pour que votre schéma corporel puisse mieux s’adapter aux contraintes.-

Les conseils de fin de séance : ils sont individualisés en fonction de votre histoire et de votre demande. Ils permettent de consolider dans le temps la séance d’ostéopathie.

Mon parcours…

J’ai axé ma pratique d’ostéopathe à Aix en Provence autour de la périnatalité.

J’étais infirmière auparavant et j’ai longtemps travaillé en maternité, néonatologie et grossesses à risques. Je continue donc à me spécialiser pour les femmes enceintes dès le début de leur grossesse et ce jusqu’au 9ème mois, dans le postpartum mais également auprès de couples désireux de mettre au monde un enfant.

Je suis également formée pour prendre en charge les nouveau-nés de la naissance et tout au long de leur période de croissance, ainsi que des adolescents dont les changements physiques, psychologiques et hormonaux peuvent entraîner de nombreux maux.

Je suis ostéopathe sur Aix en Provence centre et Châteauneuf le Rouge. J’accueille donc des femmes enceintes, des bébés, des ados, des adultes, des sportifs et des urgences.

Je travaille en collaboration avec de nombreux professionnels de santé afin d’optimiser la séance d’ostéopathie lorsque cela est nécessaire (médecins, pédiatres, ORL, dentistes et orthodontistes, psychologues, hypnothérapeutes, micronutritionnistes, naturopathes, orthophonistes, psychomotriciens…).

Je suis également monitrice à l’école EUROSTEO.

Je pratique et je me forme au yoga ashtanga chez Yama Yoga.

C’est quoi un ostéopathe bébé, ostéopathe femmes enceintes, ostéopathe du sport?

C’est un ostéopathe qui a suivi des formations spécifiques pour prendre en charge ces patients.

Je continue à me former car la recherche avance et il est toujours important de se tenir informé des dernières recherches scientifiques.J’ai suivi des formations auprès de Florent Brière, Alain Gassier, François Laurent, Michel Ciccotti, Jérôme Nourry, Jean-Pierre Guiliani, Hélène Lemaire, Catherine Volpe, OPYA formations, Caroline Cressens (allaitement et douleur). J’ai également fait un MOOC allaitement maternel.

Les sportifs ont également souvent besoin d’un rééquilibrage en ostéopathie et je suis formée pour les suivre en consultation.

Des créneaux sont disponibles pour accueillir les urgences car il est parfois difficile d’attendre d’avoir un rendez-vous ostéo sur Aix en Provence lorsqu’on est impotent et qu’on ne peut plus s’occuper correctement de ses enfants ou que l’on est dans l’impossibilité de se rendre au travail à cause de la douleur.

Vous pouvez me joindre au 07 71 81 13 77 et sur mon site www.aix-chateauneuf-osteopathie.fr